Беттмэн: новая команда из Сиэтла захочет получить условия драфта, как у «Вегаса»

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о ситуации с расширением лиги в Сиэтл.

«Хорошие люди из Сиэтла, которые собираются участвовать в создании новой команды, сообщили, что они будут готовы подать заявку в не очень отдалённом будущем. В значительной степени сейчас всё зависит от них. Мы не выстраиваем какой-то чёткий временной график и не запускаем часы. Здесь вопрос касается процесса, а не времени. Я не сомневаюсь, что новая команда захочет получить те же условия драфта расширения, что были у «Вегас Голден Найтс». Думаю, это очевидно», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.



Группа инвесторов во главе с бизнесменом Дэвидом Бондерманом и голливудским продюсером Джерри Брукхаймером получила право подать заявку на вступление команды из Сиэтла в лигу в прошлом декабре.

Команда может начать играть в НХЛ не ранее сезона-2020/21, когда новая арена в Сиэтле будет готова.

Ожидаемая сумма вступительного взноса составит $ 650 млн.