Стала известна посещаемость «Русской классики» ВХЛ

«Рубин» крупно победил «Зауралье» в «Русской классике» в рамках регулярного сезона Высшей хоккейной лиги. Матч проходил в Кургане на открытом воздухе на стадионе «Центральный» и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.

Согласно официальным сведениям, игру посетили 3400 зрителей.

Самой посещаемой стала первая в истории ВХЛ «Русская классика», проводившаяся в Красноярске в 2012 году. Тогда на матч между «Соколом» и «Локомотивом» пришло 16 100 зрителей.

В прошлом году в Москве был установлен антирекорд посещаемости: на матч между «Динамо» из Балашихи и «Химиком» пришёл 1831 зритель.