Суббэн: просто удивительно, какое влияние на НХЛ оказывает молодёжь

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал тенденцию к омоложению Национальной хоккейной лиги. 16 игроков впервые стали участниками Матча звёзд, при этом 15 хоккеистов находятся в возрастной группе до 24 лет.

«Это отличная смесь молодых и ветеранов. Вообще просто удивительно, какое влияние на лигу оказывают игроки, приходящие в неё в 18, 19, 20 лет. И очень серьёзная часть лучших игроков НХЛ принадлежит этой возрастной группе. Безусловно, это придаёт Звёздному уик-энду определённого шарма», — цитирует хоккеиста русская версия официального сайта НХЛ.