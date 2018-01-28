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Жиру — об игре с Кросби: не представляю, что испытают болельщики «Флайерз»

Хоккей

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру поделился мнением о Матче всех звёзд НХЛ — 2018. По задумке главного тренера сборной Столичного дивизиона, в некоторых сменах Жиру будет играть на позиции центрального форварда в паре с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. «Лётчики» и «пингвины» являются принципиальными соперниками.

«Не представляю, что испытают болельщики «Флайерз», когда увидят меня вместе с Сидни, однако у меня есть шанс сыграть с игроком, который обычно является нашим принципиальным соперником. Когда вы играете в одной команде, возможно, что однажды вы окажетесь в одной тройке», — цитирует Жиру официальный сайт НХЛ.

Матч всех звёзд НХЛ — 2018 состоится в Тампе сегодня, 28 января.
В полуфинальном матче сборная Столичного дивизиона встретится с командой Атлантического дивизиона.

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