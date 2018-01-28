Доус: о причинах ухода Вея и Фрэттина лучше спросить руководство «Барыса»

Нападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (4:0).

Доус — второй в истории КХЛ игрок, забросивший 35 шайб в двух сезонах

«Думаю, это был хороший матч, хотя он ничего не решал. Рады победе. Эта игра была последней для «Куньлуня» и предпоследней для нас. Трудно складываются последние игры, но мы хотим выиграть каждый матч перед уходом на паузу.

Естественно, я разочарован, и мне очень жаль, что команду в последний месяц регулярного сезона покинули Вей и Фрэттин, но о причине ухода лучше спросить их самих и руководство клуба. К сожалению, они ушли, лично мне не хочется видеть, когда такие игроки уходят из команды.

Безусловно, наша для следующая игра будет очень важной для «Авангарда», а для нас она по-прежнему ничего не будет значить. Два года назад они выбили нас из плей-офф, конечно, мы будем им противостоять. По поводу нового контракта новостей нет, посмотрим после окончания сезона.

Мы находились в Шанхае чуть больше двух дней, вчера вечером ходили смотреть город. Я восхищён здешними красотами. Теперь мы знаем, что даже в Шанхае у нас есть болельщики, благодарен всем людям, которые пришли на матч, это было здорово! Мы рады были их видеть на трибунах», — сказал Доус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.