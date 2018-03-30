Зеттерберг сравнялся с Фёдоровым по количеству очков за «Детройт»

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» одержал волевую победу над «Баффало Сэйбрз». Матч прошёл в «КиБэнк-центре» и закончился со счётом 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) в пользу гостей.

Шведский форвард «красных крыльев» Хенрик Зеттерберг отметился результативной передачей и набрал 954-е очко в карьере за «Детройт». Он догнал в списке бомбардиров клуба Сергея Фёдорова, они делят пятое место. Для достижения этой отметки Зеттербергу потребовалось провести на 170 матчей больше.

Рекорд принадлежит Горди Хоу (1809), второе место занимает Стив Айзерман (1755), топ-3 замыкает Алекс Дельвеккио (1281), на четвёртой строке расположился защитник Никлас Лидстрём (1142).

Видео передачи Зеттерберга можно посмотреть в официальном «твиттере» «Детройта».