Лучший бомбардир НХЛ среди новичков Барзал хочет сыграть за Канаду на ЧМ-2018

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал заявил, что хотел бы сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в Дании. «Островитяне» лишились шансов выйти в плей-офф НХЛ.

«Если пригласят в сборную, я бы хотел сыграть. Знаю, что Коннор Макдэвид едет на турнир, было бы круто сыграть с ним вместе, увидеть его вживую», — цитирует Барзала Newsday.

20-летний Барзал лидирует в списке бомбардиров НХЛ среди новичков, на его счету 78 (20+58) очков в 77 матчах. Ранее капитан «Айлендерс» Джон Таварес также не исключил своего участия в турнире в составе сборной Канады.