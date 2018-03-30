Билялетдинов — о пропущенной шайбе: видели, что произошло? Так что спрашиваете?

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в первом матче финала Востока с «Трактором» (2:1).

«Было непросто, мы предполагали, что будет такая игра. Должен сказать, что ребята в третьем периоде прибавили и завершили игру положительно. Готовимся к следующему матчу.

Ожидал ли от Галиева такой игры в первой половине сезона? Я отвечал уже на этот вопрос: этот человек умеет забивать. Он может это делать, и дай бог, чтобы забивал.

Как справился Клинкхаммер с ролью Секача в первой тройке? Секача заменить сложновато, правильно? Что ж вы вопросы такие задаёте…

Сложно сказать, почему в середине матча было много неточных передач. Будем разбираться. Я же сказал, что многое не получалось. Было сложно по разным причинам.

Мы пропустили гол после выигранного вбрасывания? Вы видели, что произошло? А что спрашиваете тогда? Что хотите услышать от меня? Виновных искать?» — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Видео гола «Трактора» можно посмотреть на сайте КХЛ.

Видео пресс-конференции тренеров можно посмотреть в сообществе «Ак Барса» в социальной сети «ВКонтакте».