«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров очков не набрал

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:7 (1:0, 0:2, 2:5).

Второй бомбардир лиги российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров очков не набрал. Защитник гостей Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал голевую передачу и подрался со Стивеном Стэмкосом. Одноклубник Бучневича Владислав Наместников результативными действиями не отметился, заработав две минуты штрафа.