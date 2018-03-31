Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров очков не набрал

«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров очков не набрал
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:7 (1:0, 0:2, 2:5).

Второй бомбардир лиги российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров очков не набрал. Защитник гостей Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал голевую передачу и подрался со Стивеном Стэмкосом. Одноклубник Бучневича Владислав Наместников результативными действиями не отметился, заработав две минуты штрафа.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2018, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 7
1:0, 0:2, 2:5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Шей (Бучневич, Деарне) – 14:59 (5x5), 1:1 – Пакетт (Миллер, Сергачёв) – 23:15 (5x5), 1:2 – Киллорн (Чирелли, Хедман) – 24:33 (5x5), 1:3 – Миллер (Хедман, Киллорн) – 40:35 (5x4), 1:4 – Пакетт (Конакер, Куниц) – 41:53 (5x5), 1:5 – Пойнт (Гурд) – 42:38 (5x5), 2:5 – Хитил (Цуккарелло, Хейз) – 48:14 (5x5), 3:5 – Крайдер (Зибанеджад, Фаст) – 56:31 (5x5), 3:6 – Пойнт (Гурд) – 58:16 (en), 3:7 – Джирарди (Пакетт, Куниц) – 59:26 (5x4)
Стэмкос в матче с «Рейнджерс» заступился за Кучерова и подрался с Бучневичем
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент