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Варламов и Бернье оформили первый командный «сухарь» в истории «Колорадо»

Варламов и Бернье оформили первый командный «сухарь» в истории «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:0.

Игра была омрачена травмой основного вратаря «лавин» Семёна Варламова, который отразил 30 бросков, но за шесть с половиной минут до окончания третьего периода был вынужден покинуть площадку после столкновения с Томашем Юрчо.

Ему на замену вышел Джонатан Бернье, который отразил три броска. Варламов и Бернье стали первыми вратарями в истории «Колорадо»/«Квебека», которые оформили командный «сухарь».

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А Варламов сделал ещё один шаг к плей-офф, но получил травму.
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