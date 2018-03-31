Голы Радулова и Тарасенко вошли в топ-10 на неделе в НХЛ

НХЛ опубликовала подборку лучших голов прошедшей игровой недели.

1. Гол Кайла Коннора в матче с «Анахайм Дакс».

2. Гол Александра Радулова в ворота «Филадельфии Флайерз».

3. Гол Сидни Кросби в теннисном стиле в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

4. Гол Владимира Тарасенко в овертайме матча с «Сан-Хосе Шаркс».

5. Гол Блейка Коулмэна в матче с «Питтсбург Пингвинз».

6. Гол Коннора Макдэвида в игре с «Ванкувер Кэнакс».

7. Гол Уоррена Фогеле в матче с «Оттавой Сенаторз».

8. Гол Тома Уилсона в матче с «Монреаль Канадиенс».

9. Гол Коннора Макдэвида в ворота «Лос-Анджелес Кингз».

10. Гол Джека Айкела в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.