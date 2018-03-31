Якубов: с удовольствием бы принял предложение «Авангарда», но пока это слухи

Бывший тренер «Витязя» Равиль Якубов рассказал о дальнейших планах и прокомментировал слухи о возможном переходе на работу в «Авангард». За омский клуб Якубов в качестве игрока провёл четыре сезона.



«Я не боюсь работы, готов идти и помощником. Главное, самому развиваться и приносить пользу клубу. Хочется решать амбициозные задачи, а не просто бороться за плей-офф. Я играл в семи финалах, брал четыре золота. После такого сложно постоянно бороться за выживание. Я рад, что удалось поработать с такими тренерами, как Голубович, Вуйтек, Котов – они мне многое дали.



Насчёт разговоров о работе в «Авангарде», то пока никаких предпосылок нет. Это всё на уровне слухов в СМИ. Конечно, если бы поступило предложение из Омска, я бы его с удовольствием принял. Это один из топовых клубов. Я там провёл немало запоминающихся сезонов. Да и вообще сибирский регион, будь то Омск или Новосибирск по-хорошему болен хоккеем.



За перестановками в «Авангарде» я, разумеется, следил, но знаю о ситуации лишь со стороны. С Максимом Сушинским после завершения карьеры мы иногда созванивались, интересовались делами друг друга. У нас сохранились хорошие человеческие отношения. Не только с Сушинским, но и с другими бывшими партнёрами», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Равиль Якубов покинет тренерский штаб «Витязя»