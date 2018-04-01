Николай Голдобин в матче с «Коламбусом» забил 6-й гол в сезоне

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин отличился во втором периоде матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1, идёт второй период).

Голдобин нанёс точный бросок в одно касание после передачи Юсси Йокинена. Ворота «мундиров» защищает Йоонас Корписало. Эта шайба стала шестой для российского хоккеиста в нынешнем сезоне. Всего на счету Николая 12 (6+6) очков в 35 матчах «регулярки»-2017/18.

За карьеру в лиге Голдобин забросил 10 шайб и сделал семь голевых передач в 58 матчах.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «НХЛ».