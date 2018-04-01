Нападающий «Коламбуса» Панарин повторил личный рекорд по очкам в НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился ассистентским покером в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (4:4, после третьего периода).

Артемий принял участие в голевых комбинациях на 14-й, 57-й и дважды на 59-й минутах. Всего в «регулярке»-2017/18 на счету нападающего стало 77 (26+51) очков в 79 матчах. Панарин повторил личный рекорд по очкам в сезоне. Прежнее достижение было датировано регулярным сезоном-2015/16 (77 очков в 80 матчах за «Чикаго Блэкхоукс»).