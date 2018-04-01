Артемий Панарин стал третьей звездой матча с «Ванкувером»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке принимал «Коламбус Блю Джекетс» и одержал победу со счётом 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0).

Третьей звездой встречи стал российский нападающий «мундиров» Артемий Панарин, сделавший четыре результативные передачи.

Второй звездой был признан финский форвард «косаток» Юсси Йокинен, набравший 3 (1+2) очка. Лучшим игроком матча назван защитник «Блю Джекетс» Сет Джонс, забросивший шайбу и сделавший три результативные передачи.