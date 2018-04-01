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«Баффало» крупно обыграл «Нэшвилл» благодаря 5 результативным передачам Айкела

«Баффало» крупно обыграл «Нэшвилл» благодаря 5 результативным передачам Айкела
Хоккей / НХЛ

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» одержал крупную победу над «Нэшвилл Предаторз». Матч прошёл на «Бриджстоун-Арене» и завершился со счётом 7:4 (1:2, 5:2, 1:0) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал нападающий «Баффало» Джек Айкел, который отметился 5 результативными передачами. Хет-трик в составе гостей оформил Сэм Райнхарт (3+0). Два гола на счету нападающего Кайла Окпосо, у защитника Расмуса Ристолайнена — 3 результативные передачи.

Два балла за результативность (1+1) в составе «Нэшвилла» набрали Остин Уотсон и Ник Бонино.

Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провёл на льду 9 минут 5 секунд и не отметился результативными действиями. У Алексея Емелина «-1» за 14 минут 39 секунд на площадке в составе «Нэшвилла».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 7
2:1, 2:5, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Поменвиль (Гиргенсонс, Айкел) – 00:43 (5x5), 1:1 – Суббэн (Йози, Джохансен) – 02:59 (5x4), 2:1 – Уотсон (Экхольм, Бонино) – 17:00 (5x5), 3:1 – Туррис (Смит, Фиала) – 22:00 (5x5), 3:2 – О'Райлли (Айкел, Ристолайнен) – 25:45 (5x4), 3:3 – Окпосо (Родригес, Миттельштадт) – 27:20 (5x5), 4:3 – Бонино (Эллис, Уотсон) – 32:50 (5x5), 4:4 – Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 35:04 (5x4), 4:5 – Райнхарт (О'Райлли, Айкел) – 37:18 (5x4), 4:6 – Окпосо (Ристолайнен, Айкел) – 39:00 (5x4), 4:7 – Райнхарт (О'Райлли) – 48:17 (5x5)
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