Овечкин: 1000 игр за «Вашингтон» — это замечательно, здесь мой второй дом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от 1000-го матча в НХЛ, которым для него станет встреча с «Питтсбург Пингвинз». Начало запланировано на 2:30 по московскому времени 2 апреля.

«По пути на первые игры в НХЛ я испытывал непередаваемые ощущения. Думал, что сбылась моя мечта — я играю вместе и против величайших хоккеистов мира. Это осталось в памяти на всю жизнь.

Мне повезло, что меня задрафтовал «Вашингтон». Сейчас здесь мой второй дом. Клуб, болельщики, город великолепно ко мне отнеслись. Очень приятно так долго играть за одну команду, оставаясь здоровым, и вместе добиваясь успеха.

1000 игр за один клуб — это замечательно. И я буду первым, кому удалось сделать это в «Вашингтоне». Если бы я мог вернуться назад, подписал бы контракт на 16 лет, если бы знал, как сложится ситуация. Цель на сезон? Самое главное для нас — победа в розыгрыше Кубка Стэнли. Я хочу выиграть», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Александр провёл свой дебютный матч за «Вашингтон Кэпиталз» 5 октября 2005 года, оформив в нём дубль в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Контракт российского нападающего со столичным клубом рассчитан до окончания сезона-2020/21.