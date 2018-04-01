«Миннесота» может потерять Сутера из-за травмы ноги

Защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:4) получил травму правой ноги, которая потенциально выглядела серьёзно, сообщает ESPN. 33-летний игрок обороны ушёл в раздевалку с помощью персонала.



«Надеюсь, травма не столь серьёзная, как это выглядело, когда Райан покинул площадку», — сказал главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро.



В нынешнем сезоне Сутер является самым результативным защитником «Уайльдс». В 78 матчах регулярного чемпионата он записал на свой счёт 51 (6+45) очко при показателе полезности «-1» и 34 минутах штрафа.

«Даллас» победил «Миннесоту», у Радулова «+3»