Овечкин станет 57-м игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1000 матчей за одну команду

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт 1000-й матч в НХЛ во встрече с «Питтсбург Пингвинз». После этого матча российский форвард станет 57-м хоккеистом в истории лиги, сыгравшим не менее 1000 матчей за одну команду, и 50-м, сыгравшим первую тысячу игр в карьере в одном клубе, информирует официальный сайт НХЛ.

Всего в истории лиги не менее 1000 матчей провели 318 игроков — с Овечкиным их будет 319. Лидер по этому показателю — Горди Хоу (1767). За всю карьеру в НХЛ российский нападающий пропустил только 29 игр и ни одной с сезона-2015/16.