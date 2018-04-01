У Антипина диагностировано сотрясение мозга и перелом носа

Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин получил травму во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). Грубый фол на нём провёл нападающий Скотт Хартнелл. Антипин долго не мог подняться со льда после удара в борт. Его увезли на носилках и доставили в больницу. Позже у него было выявлено сотрясение мозга.



Помимо этого у Виктора диагностирован перелом носа, рваные раны на лице и повреждение зубов, сообщается в «твиттере» «Сэйбрз».



В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 10 (0+10) набранными баллами, 18 минутами штрафа и показателем полезности «-9».

«Нэшвилл» – «Баффало»: Антипина увезли на носилках после фола Хартнелла