Алексей Потапов: Билялетдинов – человек, который может завести с полуоборота

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов поделился эмоциями от победы над «Трактором» (4:3, 2-0 в серии) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.



«Такие матчи зрелищны для болельщиков и зрителей, но нам надо менять начало игры. Перед вторым периодом тренер внёс коррективы, немного завёл нас, и мы вышли играть уже совершенно по-другому. Билялетдинов – человек, который может завести с полуоборота.

Тренер перед серией изначально сказал, что «Трактор» в финале не случайно. Тут нет случайных команд. Мы серьёзно готовимся. Провокации со стороны Алексея Петрова? Если честно, не было никакого желания реагировать на это. Не знаю, как он своим ребятам сейчас будет смотреть в глаза. Это их личная кухня», – передаёт слова Потапова издание «БИЗНЕС Online».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.