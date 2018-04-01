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Бурмистров: 4-0 в серии? Об этом даже не думаем. «Трактор» – хорошая команда

Бурмистров: 4-0 в серии? Об этом даже не думаем. «Трактор» – хорошая команда
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился впечатлениями после победы во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Трактором» (4:3, 2-0 в серии).

«Сегодня было плохое начало. Неважно очень начали играть, и все в команде это понимали. Сами пришли после первого периода в раздевалку, поговорили между собой, поняли, что так играть нельзя играть, обсудили что поменять. Второй период провели довольно неплохо. На данный момент надо отталкиваться именно от этого, что мы можем играть именно в такой хоккей.

Замахиваемся ли на 4-0 в серии? Об этом даже не думаем, просто выходим играть и побеждать в каждой игре, так и идём от игры к игре. «Трактор» – очень хорошая команда, техничная, много талантливых ребят. Думаю, серия будет непростая. Эти две игры показали, что сложно будет», – приводит слова Бурмистрова издание «БИЗНЕС Online».

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