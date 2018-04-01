Азеведу — о 30-летнем юбилее: как отпраздновал? Съели тортик, и всё, в общем-то

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу, который возглавил гонку бомбардиров плей-офф КХЛ, поделился впечатлениями от прошедшего матча с челябинским «Трактором» (4:3, 2-0 в серии). В этой встрече легионер набрал 2 (1+1) очка, а также поучаствовал в драке, оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу». Также Азеведу рассказал о своём 30-летнем юбилее, который выпал на день игры.



«Как отпраздновал юбилей? С ребятами по команде вчера встретился. Сегодня день игры, и у нас нет времени на празднования. Съели тортик, и всё, в общем-то. Я сдерживал себя и понимал, что завтра игра. Небольшой перерыв просто сделали. Иногда слишком сильно погружаешься в хоккей, и это тоже неправильно. Лучше наоборот отойти от мыслей об игре, подумать о чём-то нейтрально, отвлечься.

Важен ли был для меня «хет-трик Горди Хоу»? Нет, я просто пошёл драться, захлестнули эмоции. Вышло всё не очень хорошо в итоге. Не хотел даже драться на самом деле, и уж тем более не хотел травмировать Пеньковского. Жаль, что так получилось. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо», – приводит слова Азеведу издание «БИЗНЕС Online».