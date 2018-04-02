OHL: Андрей Свечников набрал 5 очков в игре плей-офф

Нападающий клуба OHL «Бэрри» Андрей Свечников забил два гола и отдал три результативные передачи в матче плей-офф с «Миссисагой» (8:2). Его партнёр по команде Дмитрий Соколов забросил в матче две шайбы, но оба россиянина не вошли в тройку лучших игроков встречи.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.

Справка «Чемпионата»



Андрей Свечников родился 26 марта 2000 года в Барнауле.



Выступал за юношеские команды «Ак Барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав 5 (2+3) очков в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.



Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очков, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав 9 (4+5) очков. На МЧМ-2018 отдал 5 передач в 5 матчах, а сборная России проиграла в четвертьфинале.



С сезона-2017/18 выступает в OHL за «Бэрри», является одним из фаворитов драфта НХЛ 2018 года.



Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером.