Овечкин — о 1000-й игре: приятно войти в историю, но главное сегодня — победа

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после игры с «Питтсбург Пингвинз» (3:1) прокомментировал тот факт, что ему удалось достичь отметки в 1000 сыгранных матчей в НХЛ.



«Это важно. Достижение есть достижение. Это история. Приятно войти в неё. Чем запомнился этот вечер больше — победой.



Надеюсь, что Ники Бекстрём когда-нибудь сделает то же самое (1000 матчей). Кузнецов тоже, хотя он ещё молод. Сколько он там сыграл, 10 матчей? А ведёт себя, как будто сыграл тысячу», — цитирует Овечкина официальный сайт лиги.

Русская машина не ломается. Овечкин — 1000 матчей в НХЛ! Первый в истории «Вашингтона». Седьмой среди россиян. Но это пока.