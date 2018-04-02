Овечкин: не хочу пропускать игры, поэтому нужно быть физически крепким

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал тот факт, что с 2005 года он пропустил всего 27 матчей команды.



«Если я здоров и хорошо себя чувствую, не хочу пропускать ни одной игры. Это моя жизнь. Я наслаждаюсь игрой. Иногда не всегда получается насладиться тренировочным процессом, но когда выходишь на лёд перед матчем, всегда испытываешь классное чувство.



Я выходил играть против мужчин и понимал, что для того, чтобы оставаться на высоком уровне, нужно быть физически крепким. Собственно, моя первая игра в НХЛ задала тон всей моей карьере и дала понять, как именно я хочу играть: что я хочу забивать, хочу играть в силовой хоккей и хочу побеждать, — цитирует Овечкина официальный сайт лиги.

Русская машина не ломается. Овечкин — 1000 матчей в НХЛ! Первый в истории «Вашингтона». Седьмой среди россиян. Но это пока.