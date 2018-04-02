Грубауэр — о сейве: я даже не знал, что бросал Кросби

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (3:1) в матче регулярного сезона НХЛ.

«Приятно было одержать победу, взять два очка и выиграть дивизион. Мне кажется, в предыдущих играх на этой арене у нас не всё получалось, так что этот матч многое меняет. Приятно, что мне достался не второй матч из спаренных. А в остальном это просто ещё одна игра.

Сейв на Кросби? Если честно, то я даже не знал, что бросал Кросби. Если вы меня спросите об игре, я не знаю, что вам сказать», — цитирует голкипера официальный сайт лиги.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».