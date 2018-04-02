ЦСКА — СКА: Сорокин пропустил четыре шайбы и заменён на Юханссона

ЦСКА на домашней площадке принимает СКА в третьем матче серии финала Кубка Гагарина в Западной конференции.

Вратарь «армейцев» Илья Сорокин пропустил четыре шайбы от Патрика Торесена, Ярно Коскиранты, Патрика Херсли и Никиты Гусева, после чего счёт стал 4:1 в пользу СКА. После шайбы Гусева место в воротах «армейцев» занял шведский вратарь Ларс Юханссон. Сорокин за 24 минуты матча справился с 17 бросками из 21. Российский вратарь второй раз в ходе плей-офф завершает матч досрочно. Впервые это произошло в шестом матче серии, с «Йокеритом».

Идёт второй период, СКА ведёт со счётом 4:1. Счёт в серии — 1-1.

Видео гола Гусева также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.