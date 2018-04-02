И. Никитин: ЦСКА не против пионеров играет, соперник не дал показать наш хоккей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (2:5, 1-2 в серии).

«Начали очень плохо, моя вина. Потом перестроились, но было уже было поздно. Против хорошей команды этого недостаточно.

Сыграют ли Шумаков, Шалунов и Телегин в следующей игре? Не готов сейчас отвечать на эти вопросы. Всё возможно, но какую-то воду лить не хочу.

Моя ошибка заключалась в том, что не смог настроить команду на игру. Мы же не против пионеров играем, СКА не позволял нам показывать свой хоккей», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.