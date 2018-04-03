«Сент-Луис» — «Вашингтон»: Овечкин чуть не подрался с Тарасенко в первом периоде

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде оказался сильнее «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). Для «столичных» эта победа стала 10-й в последних 12 играх.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко устроили небольшую потасовку в первом периоде. В выяснение отношений между двумя россиянами вовремя вмешался лайнсмен, которому удалось разнять Овечкина и Тарасенко.

Посмотреть видео момента можно в «Твиттере».