«Сан-Хосе» в третий раз подряд пробился в Кубок Стэнли

«Сан-Хосе Шаркс» гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после того, как «Колорадо Эвеланш» не смог набрать очков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3).

«Сан-Хосе» вышел в плей-офф в третий раз подряд и в 20-й раз в своей истории. Ранее участие в Кубке Стэнли на Западе себе обеспечили «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд».

За оставшиеся три места в кубковой восьмёрке продолжают вести борьбу «Лос-Анджелес Кингз» (96 очков после 80 матчей), «Анахайм Дакс» (95 баллов после 79 матчей), «Колорадо Эвеланш» — 93 очка в 80 матчах и занимающий девятое место «Сент-Луис Блюз» — 92 очка в 79 играх.