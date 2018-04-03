Юный болельщик «Вашингтона» обратился к Овечкину с плакатом на русском языке

Юный болельщик «Вашингтон Кэпиталз» обратился к капитану «столичных» Александру Овечкину перед началом гостевой встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (4:2). Мальчик попросил у российского хоккеиста клюшку, чтобы он мог отбиваться от болельщиков команды-соперника. Он написал плакат на русском языке.
«Овечкин! Бросьте мне палку. Так что я могу защитить себя от этих «Блюз» болельщиков», – написано на плакате мальчика.
Посмотреть фото также можно в «твиттере» «Вашингтона».
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