Юный болельщик «Вашингтона» обратился к Овечкину с плакатом на русском языке

Юный болельщик «Вашингтон Кэпиталз» обратился к капитану «столичных» Александру Овечкину перед началом гостевой встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (4:2). Мальчик попросил у российского хоккеиста клюшку, чтобы он мог отбиваться от болельщиков команды-соперника. Он написал плакат на русском языке.

«Овечкин! Бросьте мне палку. Так что я могу защитить себя от этих «Блюз» болельщиков», – написано на плакате мальчика.

Посмотреть фото также можно в «твиттере» «Вашингтона».