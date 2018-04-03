«Авангард» подписал новый контракт с Артёмом Манукяном

«Авангард» подписал новый контракт с нападающим Артёмом Манукяном, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.

19-летний форвард в прошедшем сезоне провёл за главную команду 25 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3». Также Манукян выступал за клуб МХЛ «Омские Ястребы» и в 12 матчах записал на свой счёт 12 (8+4) очков при показателе полезности «+4».

В составе молодёжной сборной России на чемпионате мира в Баффало нападающий отметился двумя результативными передачами в пяти матчах при показателе полезности «+1».