Тротц: Овечкину непросто сделать больно — это большой парень с хорошей генетикой

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об устойчивости к травмам нападающего Александра Овечкина.



«Овечкин — большой парень, которому трудно сделать больно. Я видел его принимающим на себя щелчки, очень серьёзные силовые приёмы. Порой стоишь на скамейке и думаешь, что, будь на его месте кто-то другой, это могло согнуть того пополам. Но Ови умеет играть через это. Ему досталась от родителей хорошая генетика», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин и Тарасенко едва не подрались. Что происходит с нашими в НХЛ? «Блюзмены» ещё должны сказать спасибо «Лос-Анджелесу», который обыграл «Колорадо» без Варламова.