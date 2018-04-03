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Трямкин — об окончании карьеры братьев Седин: они ко мне хорошо относились

Трямкин — об окончании карьеры братьев Седин: они ко мне хорошо относились
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин прокомментировал объявление об окончании карьеры бывших партнёров по «Ванкувер Кэнакс» — Хенрика и Даниэля Седин.

«Узнал, что братья Седин заканчивают карьеру. Очень рад, что довелось поиграть с такими людьми. Реальные профессионалы своего дела, отличные люди. Эти хоккеисты всегда относились профессионально к делу. Плохо, что они заканчивают. Они всё время мне помогали, с самого первого дня пребывания в «Ванкувере». Оба брата хорошо ко мне относились. Я их не путал, они разные», – передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Братья Седин объявили о завершении карьеры после окончания сезона
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