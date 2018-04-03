Капитан «Северстали» и олимпийской сборной России Дмитрий Кагарлицкий поделился мнением о положении череповецкого клуба в КХЛ.
«Я уже был в этом году капитаном, так что готов к этой роли. Команда молодая, я тут, можно сказать, ветеран. Серьёзно готовимся к грядущим играм. Хотим только побеждать. Можно было ещё кого-то из череповецких ребят позвать в олимпийскую сборную. Но решение тренерского штаба обсуждать некорректно.
Конечно, не хотелось бы оказываться в конце рейтинга, «Северсталь» стала третьей с конца. Так понимаю, нам дают ещё год. Можно что-то изменить, повлиять. После следующего сезона, надеюсь, «Северсталь» не будет внизу.
Смотрю за матчами Кубка Гагарина. Думаю, в финале сыграют Казань и Питер. Хочу увидеть интересный хоккей», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Кагарлицкий: «Северсталь» стала третьей с конца в рейтинге КХЛ, нам дают ещё год