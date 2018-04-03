КХЛ разобрала победный гол «Ак Барса» в матче с «Трактором»

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал судейский разбор победного гола «Ак Барса» в третьем матче серии с челябинским «Трактором» (2:1 ОТ, 3-0 в серии).



«На 66-й минуте матча после шайбы, заброшенной гостями, главный тренер хозяев запросил видеопросмотр на предмет определения положения вне игры перед взятием ворот. После видеопросмотра определено: положения вне игры не было, следовательно, взятие ворот засчитано верно», — указано на сайте.



Посмотреть видео разбора можно на официальном сайте КХЛ.

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