Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан главной звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших игроков.

Главной звездой дня стал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 33 броска и отыгравший на ноль в игре с «Бостон Брюинз» (4:0). Он вышел на первое место в истории клуба по шат-аутам в одном сезоне (восемь), улучшив достижение Николая Хабибулина (семь).

Второй звездой дня признан канадский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).

Тройку лучших замкнул канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:4).