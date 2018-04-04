Гендиректор «Салавата»: решение об отставке Вестерлунда носит обоюдный характер

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов прокомментировал отставку Эркки Вестерлунда с поста главного тренера клуба.

«Решение о непродлении контракта с Вестерлундом было совместным и было непростым. Мы спокойно сели и всё обсудили. В сезоне был выигран дивизион и один раунд в плей-офф, но стабильность в игре на протяжении всего сезона отсутствовала. Не были выполнены поставленные перед нами задачи. Хотелось бы подчеркнуть, что это решение носит обоюдный характер. Клуб благодарит господина Вестерлунда за проделанную работу. Желает ему успехов», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.