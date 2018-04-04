Правильно ли поступил «Салават Юлаев», отправив Эркку Вестерлунда в отставку?

Сегодня, 4 апреля, руководство «Салавата Юлаева» объявило об изменениях в тренерском штабе. Финский специалист Эркка Вестерлунд отправлен в отставку с поста главного тренера, исполняющим обязанности назначен Николай Цулыгин.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Правильно ли поступил «Салават Юлаев», отправив Эркку Вестерлунда в отставку?».

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

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