«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», у Тарасенко 2 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» уступил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Сент Луисе в «Скоттрэйд-центре» и завершилась победой гостей – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

Главным героем встречи стал защитник «Чикаго» Данкан Кит, чей гол в большинстве за 9 секунд до конца основного времени принёс победу его команде. Первую шайбу в карьере в НХЛ забросил защитник Блейк Хиллман. Артём Анисимов отметился результативной передачей.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал голевую передачу. Всего в активе форварда теперь 67 (33+34) очков в 78 матчах. Иван Барбашёв провёл на льду 13 минут 20 секунд и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-1».