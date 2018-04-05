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«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», у Тарасенко 2 очка

«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», у Тарасенко 2 очка
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» уступил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Сент Луисе в «Скоттрэйд-центре» и завершилась победой гостей – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

Главным героем встречи стал защитник «Чикаго» Данкан Кит, чей гол в большинстве за 9 секунд до конца основного времени принёс победу его команде. Первую шайбу в карьере в НХЛ забросил защитник Блейк Хиллман. Артём Анисимов отметился результативной передачей.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал голевую передачу. Всего в активе форварда теперь 67 (33+34) очков в 78 матчах. Иван Барбашёв провёл на льду 13 минут 20 секунд и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2018, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 4
1:1, 2:1, 0:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Бортуццо (Бродзяк) – 04:16 (5x5), 1:1 – Мартинсен (Анисимов, Сикура) – 08:57 (5x5), 2:1 – Шенн (Данн, Тарасенко) – 20:47 (5x5), 3:1 – Тарасенко (Шенн) – 25:44 (5x5), 3:2 – Хиллман (Шмальц) – 30:12 (4x5), 3:3 – Дебринкэт – 48:30 (5x5), 3:4 – Кит (Дебринкэт, Сибрук) – 59:51 (5x4)
Тарасенко забросил 33-ю шайбу в сезоне
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