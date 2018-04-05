Тарасенко забросил 33-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашней площадке принимает «Чикаго Блэкхоукс» (3:2, идёт второй период).

Третью шайбу хозяев на шестой минуте второго периода забросил российский форвард Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала 33-й в сезоне. Также в активе Владимира голевая передача на 47-й секунде второй двадцатиминутки. Таким образом, Тарасенко набрал 67 (33+34) очков в 78 матчах.

В случае победы «Сент-Луис» поднимется в зону плей-офф, обойдя «Колорадо Эвеланш».

Видео взято из официального «твиттера» «Сент-Луиса».