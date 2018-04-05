Яшин — критикам Овечкина: идите и забросьте 50 шайб за сезон

Известный российский хоккеист Алексей Яшин прокомментировал успехи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном сезоне-2017/18.

«Круто даже 10 голов в НХЛ забить. А он уже за 600 перевалил! Кто-то критикует Овечкина, что он может забивать только однообразные голы. Но я отвечу так: идите и забросьте 50 шайб за сезон! Нужно быть нереальным игроком, чтобы такое делать. От меня Саше — только большое уважение. Пусть забивает ещё больше. А мы все радуемся, как у него это получается.

Почему у него всё получается? Во-первых, талант. Во-вторых, многие его голы — результат командной игры. У него очень хороший бросок. Но Александр бросает почти всегда, когда вратарь начинает двигаться слева направо. Вся игра идёт на одном фланге, ему даётся пас — и идёт бросок с ходу. Для голкипера это очень сложно. И если ты попадаешь хорошо, то спасти ворота почти невозможно — с таким щелчком Овечкина из правильной позиции. А рядом с ним есть ребята, которые позволяют ему это делать.

Но главный талант Саши в том, как он находит эту позицию. Когда стоит Овечкин в левом кругу вбрасывания, шайба до него всегда доходит. А стоит, допустим, Яшин — до него не доходит. Так что Ови — великий, потому что здорово играет свою роль. Ну а в «Вашингтоне» его не переучивают: давай, мол, играй в обороне или стань центрфорвардом, раздавай пасы.

Нет — делай то, что ты умеешь лучше всего. И он это делает. В этом и есть фишка Овечкина, почему он столь забивной. Тут заслуга и тренеров, и партнёров. Может, и Никлас Бекстрём или Евгений Кузнецов — очень хорошие игроки, который хотели бы забивать много, как Ови. Но ради результата команды они жертвуют своими интересами, чтобы кормить Сашу передачами. Потому что Овечкин забьёт лучше, чем кто-либо другой. В этом и есть профессионализм.

Мы в Турине играли с Сашей в одной тройке. Он, кажется, шведам забил, а ещё канадцам. Такой же талантливый парень, как Павел Буре. А звёздность Овечкина для меня заключена в его стабильности, что он 10 лет подряд может забивать по 50 голов за сезон», — цитирует Яшина официальный сайт НХЛ.