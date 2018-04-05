НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку лучших игроков.

Главной звездой дня признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Сент-Луис Блюз» (4:3).

Второй звездой стал голкипер «Анахайм Дакс» Райан Миллер, отразивший 26 бросков в игре с «Миннесотой Уайлд» (3:1).

Замкнул тройку лучших форвард «Оттавы Сенаторз» Райан Дзингел, забросивший победную шайбу в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:2). Также на счету хоккеиста голевая передача.