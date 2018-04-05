«Торпедо» продлило контракты со Станиславом Галимовым и Данилом Веряевым

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракты со Станиславом Галимовым и Данилом Веряевым, информирует официальный сайт клуба. Соглашения рассчитаны на один год.

В минувшем сезоне Галимов провёл 39 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 15 побед при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,13. В плей-офф Галимов потерпел четыре поражения в четырёх играх при проценте отражённых бросков 93,8 и коэффициенте надёжности 2,08.

В течение карьеры помимо «Торпедо» Галимов выступал в «Ак Барсе», «Атланте» и ЦСКА. В общей сложности на его счету 150 побед в 285 матчах при 92,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,01. В составе казанской команды он дважды становился обладателем кубка Гагарина.

Веряев сыграл 33 матча в «регулярке», в которых забросил одну шайбу и сделал две передачи. В четырёх матчах Кубка Гагарина очков не набрал. Всего за карьеру в лиге 19-летний форвард принял участие в 75 матчах и набрал 5 (2+3) очков.