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Николай Цулыгин – основной кандидат на пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Николай Цулыгин – основной кандидат на пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Как стало известно «Чемпионату», основным кандидатом на пост главного тренера «Салавата Юлаева» является Николай Цулыгин. Помощник Эркки Вестерлунда в минувшем сезоне останется в клубе после ухода финского специалиста. Сам экс-наставник юлаевцев в интервью заявил, что с его ассистентами ведутся переговоры.

Предполагается, что помогать Цулыгину будет Николай Заварухин – ещё один воспитанник «Салавата», который последнее время работал в тренерском штабе «Автомобилиста».

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