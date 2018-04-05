«Северсталь» подписала новый контракт с Казаковцевым

Череповецкая «Северсталь» заключила новый контракт с нападающим Николаем Казаковцевым, информирует официальный сайт команды. Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



В сезоне-2017/18 Казаковцев сыграл за череповецкую команду 31 матч, сумев отметиться одной результативной передачей при показателе полезности "-5" и 41 минуте штрафного времени. Всего за «Северсталь» Николай провел 9 сезонов, приняв участие в 320 матчах и набрав 51(28+23) очко.

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