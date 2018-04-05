Галиев: у «Ак Барса» даже эмоций от победы нет — все выложились

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился впечатлениями от победы в серии с «Трактором» (4-0).



«Если честно, сейчас даже эмоций нет — все выложились. Все ребята старались, бились. Пока даже не верится. Завтра проснёмся и порадуемся. Всех хочу поздравить с победой. Отдельно отмечу поддержку фанатов. Я такого ещё не видел: столько народу приехало, целый сектор. Нам это помогло.



Да, у них очень хорошая команда. Они провели хороший сезон. У «Трактора» хороший подбор игроков, сильная вратарская линия. Нам было непросто, но мы гнули свою линию и дошли до победы.



У меня сбился прицел? Вернулся Антон Глинкин, и я ушёл в тень. Я вообще не переживаю по этому поводу. Самое главное — победы команды», — цитирует Галиева официальный сайт клуба.

Челябинск не заслужил 0-4. Но слёз Гатиятулина вы не увидите «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.