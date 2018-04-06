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«Торонто» уступил «Дэвилз», «Айлендерс» обыграли «Рейнджерс»

«Торонто» уступил «Дэвилз», «Айлендерс» обыграли «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

Завершились первые матчи игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Победную шайбу в середине второго периода на свой счёт записал Антони Бовилье. Российские нападающие «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Главным героем встречи стал нападающий «Дэвилз» Патрик Марун, сделавший 2 результативные передачи. Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут и совершил 3 броска по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2 : 1
0:1, 2:0, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Хейз (Шей, Цуккарелло) – 04:25 (5x4), 1:1 – Хикки (Барзал) – 24:55 (5x5), 2:1 – Бовилье (Лэдд, Нельсон) – 27:27 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 1
0:1, 2:0, 0:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Нюландер (Марло, Мэттьюс) – 06:56 (5x4), 1:1 – Заха (Марун) – 27:55 (5x5), 2:1 – Вуд (Марун) – 37:02 (5x5)
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