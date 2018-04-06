«Торонто» уступил «Дэвилз», «Айлендерс» обыграли «Рейнджерс»

Завершились первые матчи игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Победную шайбу в середине второго периода на свой счёт записал Антони Бовилье. Российские нападающие «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Главным героем встречи стал нападающий «Дэвилз» Патрик Марун, сделавший 2 результативные передачи. Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут и совершил 3 броска по воротам.