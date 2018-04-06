Александр Овечкин вошёл в топ-5 игроков в истории НХЛ по голам за один клуб

Гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Нэшвилл Предаторз» (3:4) стал для него 605-м в карьере в Национальной хоккейной лиги.

Все шайбы он забрасывал за «Кэпиталз». Таким образом, Овечкин вошёл в топ-5 лучших игроков по количеству голов за одну команду в истории НХЛ. Российский нападающий обогнал Бобби Халла (604 гола за «Чикаго Блэкхоукс»).

Теперь выше российского форварда только Горди Хоу (786 за «Детройт Ред Уингз»), Стив Айзерман (692 за «Детройт Ред Уингз»), Марио Лемье (690 за «Питтсбург Пингвинз») и Джо Сакик (625 за «Квебек Нордикс»/»Колорадо Эвеланш»).

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».